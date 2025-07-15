فرص عمل في لبنان برواتب تبدأ من 500 دولار - تفاصيل ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة 3 فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين بدولة لبنان، وذلك بالتعاون مع شركة لبنانية متخصصة في المجال الزراعي، في إطار جهود الوزارة لتوسيع مجالات التشغيل الخارجي وتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوظائف المعلنة مخصصة للعمال المهرة في المجال الزراعي، وتشمل المهام: زراعة البذور، قطف المحاصيل، رش المبيدات والأسمدة، إلى جانب تشغيل المعدات الزراعية الحديثة.

وتتراوح الفئة العمرية المطلوبة ما بين 25 و40 عامًا، بينما تصل مدة التعاقد إلى 3 سنوات، تتضمن إجازة سنوية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى فترة اختبار مدتها 3 أشهر.

كما أشارت الوزارة، إلى أن الراتب الشهري يبدأ من 500 دولار أمريكي، مع إمكانية زيادته عند تجديد التعاقد بناءً على تقييم الأداء.

من جهتها، أكدت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالخارج، أن حزمة المزايا تشمل:

- راتب شهري 500 دولار

- إقامة مجانية

- تذكرة سفر ذهاب وعودة

- التنقلات الداخلية

- تأمين صحي كامل وفقًا لقانون العمل اللبناني وذلك على نفقة صاحب العمل.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index

وذلك خلال يومي 15 و16 يوليو 2025 فقط.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة موسعة لفتح آفاق جديدة للتشغيل بالخارج، بما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري، ويعزز من مجالات التعاون الفني مع الدول الشقيقة.

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