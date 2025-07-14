وزير الصحة: ملف السكان أولوية بتكليف مباشر من الرئيس

كتب – أحمد جمعة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن ملف القضية السكانية يأتي على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن التعامل مع هذه القضية يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمجموعة من المعايير، إلا أنها تظل محورًا رئيسيًا في السياسات الصحية بمصر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2025، حيث أشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يُعد شريكًا رئيسيًا في هذا الملف، لما يمتلكه من خبرات وكوادر قادرة على جمع وتحليل البيانات الدقيقة التي تُبنى عليها القرارات والسياسات السكانية.

وأوضح عبدالغفار أن أول توجيه تلقاه من الرئيس عقب توليه منصب وزير الصحة، كان إعطاء الأولوية القصوى لقضية السكان، نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأضاف وزير الصحة أن التعاون الدولي كان له بالغ الأثر في تحقيق تطورات إيجابية في هذا الملف، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، التي تقدم دعمًا فنيًا ومعرفيًا كبيرًا لمصر في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة أفريقيًا، والـ13 عالميًا من حيث عدد السكان، وهو ما يفرض تحديات كبيرة تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة لضبط النمو السكاني وتحقيق التوازن بين معدلات النمو ومتطلبات التنمية.