كتب- محمد نصار:

شارك الإعلامي جورج قرداحي، متابعيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من لقاء ودي جمعه بالإعلامي محمود سعد والشيخ خالد الجندي، أمام هرم خوفو بمنطقة الأهرامات.

وعلّق "قرداحي"، على الصور قائلًا: "أجمل ما في الحياة أن تلتقي بمن تحب.. بالأصدقاء الحقيقيين، والأجمل أن يكون اللقاء أمام هرم خوفو، كل المحبة للصديقين العزيزين فضيلة الشيخ خالد الجندي، والأستاذ الكبير محمود سعد".

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