إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل للمشاركة في احتفالية "المتحدة" بشأن كأس

وزير الأوقاف يصل "المنوفية" لمشاركة أهالي المحافظة الاحتفال بالعيد القومي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف كوبري الحوامدية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

"الانتهاء من تطوير كوبري الحوامدية"

أكد محافظ الجيزة أن الأعمال نُفذت من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، وشملت تطوير ورصف الكوبري بطول 800 متر وبعرض 6 أمتار لكل اتجاه، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة للمركبات.

"رفع كفاءة عناصر السلامة"

أوضح "الأنصاري"، أن أعمال التطوير تضمنت تنفيذ أعمال الرصف وصيانة الفواصل والبلدورات والأرصفة، إلى جانب صيانة وطلاء الأسوار الحديدية للكوبري، بما يعزز من عوامل الأمان والسلامة لمستخدميه.

"استمرار تطوير شبكة الطرق"

أشار محافظ الجيزة، إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف قطاعات المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل بين المدن والمراكز.

وشهدت أعمال التطوير متابعة مستمرة من المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، للتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المطلوبة وتحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع.