إعلان

بطول 800 متر.. محافظ الجيزة يعلن الانتهاء من تطوير ورصف كوبري الحوامدية

كتب : محمد أبو بكر

12:33 م 12/06/2026 تعديل في 12:36 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يعلن الانتهاء من تطوير ورصف كوبري الحوامدية
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يعلن الانتهاء من تطوير ورصف كوبري الحوامدية
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يعلن الانتهاء من تطوير ورصف كوبري الحوامدية
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يعلن الانتهاء من تطوير ورصف كوبري الحوامدية
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يعلن الانتهاء من تطوير ورصف كوبري الحوامدية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف كوبري الحوامدية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

"الانتهاء من تطوير كوبري الحوامدية"

أكد محافظ الجيزة أن الأعمال نُفذت من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، وشملت تطوير ورصف الكوبري بطول 800 متر وبعرض 6 أمتار لكل اتجاه، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة للمركبات.

"رفع كفاءة عناصر السلامة"

أوضح "الأنصاري"، أن أعمال التطوير تضمنت تنفيذ أعمال الرصف وصيانة الفواصل والبلدورات والأرصفة، إلى جانب صيانة وطلاء الأسوار الحديدية للكوبري، بما يعزز من عوامل الأمان والسلامة لمستخدميه.

"استمرار تطوير شبكة الطرق"

أشار محافظ الجيزة، إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف قطاعات المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل بين المدن والمراكز.

وشهدت أعمال التطوير متابعة مستمرة من المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، للتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المطلوبة وتحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الجيزة كوبري الحوامدية تطوير الطرق المرور

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
كيف تحول طائر المينا من زائر إلى أحد أخطر الطيور الغازية في مصر؟
أخبار مصر

كيف تحول طائر المينا من زائر إلى أحد أخطر الطيور الغازية في مصر؟
بعد بلاغها للنائب العام.. سعد الصغير يرد على إدعاءات الراقصة شمس الأخيرة
زووم

بعد بلاغها للنائب العام.. سعد الصغير يرد على إدعاءات الراقصة شمس الأخيرة
ضربة قوية للسوق السوداء.. الداخلية تلاحق تجار النقد الأجنبي
حوادث وقضايا

ضربة قوية للسوق السوداء.. الداخلية تلاحق تجار النقد الأجنبي
الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان