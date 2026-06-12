ارتفعت أسعار الفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-6-2026، بينما انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.96 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.62 جنيه، بزيادة 1.51 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.25 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 101.02 جنيه، بزيادة 2.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.56 جنيه، بزيادة 54 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.25 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.67 جنيه، بتراجع 4.27 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.35 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 121.04 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 430.15 جنيه، بتراجع 5.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.18 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.11 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 54.03 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 140.12 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.35 جنيه، بتراجع 4.14 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.74 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 106.93 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.