وصل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، صباح الجمعة، إلى ديوان محافظة المنوفية، لأداء صلاة الجمعة بالمسجد القبلي الكبير بمنشأة سلطان بمدينة منوف، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 120.

وكان في استقبال محافظ المنوفية، لدى وصوله، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وخالد النمر السكرتير العام، ومدير الأمن والمستشار العسكري، ومسئول الأمن الوطني.

وزير الأوقاف يهنئ محافظة المنوفية بالعيد القومي

وقدم وزير الأوقاف خالص التهاني القلبية لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بمناسبة عيدها القومي ، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيراً ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور، معرباً عن شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وجهود المحافظ الداعمة للدعاة والأئمة وتنفيذ خطط وزارة الأوقاف.

وأكد تعزيز الشراكة بين الوزارة والمحافظة للمساهمة في خدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية وبناء الإنسان.

ورحب محافظ المنوفية بوزير الأوقاف، مؤكداً حرصه الدائم على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع الوزارة لدعم جهودها في عمارة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير و خدمة الدعوة وترسيخ قيم التسامح والانتماء ، كما أكد المحافظ على أننا مستمرون في مواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.