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وزير الأوقاف يشارك اليوم محافظة المنوفية الاحتفال بالعيد القومي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:29 ص 12/06/2026 تعديل في 12:41 م

أسامة الأزهري

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يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من المسجد القبلي الكبير - منشأة سلطان - بمدينة منوف، ضمن احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة الأخيرة من العام الهجري 1447 هجرية، القارئ الشيخ العزب سالم، ويحضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء علاء الحاجر مدير الأمن.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "أثر استقرار الأسري في بناء الإنسان"، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية «خطورة غياب التواصل بين الآباء والأبناء» ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

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وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة شعائر صلاة الجمعة العيد القومي لمحافظة المنوفية

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