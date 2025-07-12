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البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي

02:23 م السبت 12 يوليه 2025
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    البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي (1)
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    البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي (4)
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كتب- محمد أبو بكر:

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، لقان وقداس عيد الرسل في بيت كرمة كينج مريوط، بحضور الشباب المشاركين في أسبوع الخدمة العالمي لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم.

وبدأ قداسته عظة القداس بتهنئة الشباب بعيد الرسل، وهو تذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس، أول وآخر الرسل، حيث كان بطرس أول التلاميذ وبولس آخر الرسل، وفي النهاية استشهدا في يوم واحد.

وتأمل البابا تواضروس في التنوع والاختلاف في منهج خدمة كلٍ من الرسولين، منوهًا إلى أنهما بتنوعهما خدما المسيح، وكملا عمل الخدمة والكرازة حول العالم.

كما تأمل في سؤال القديس بولس الرسول للسيد المسيح وقت عند ظهوره له: "مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ؟" (أع ٩: ٦) وذلك بعد أن أضاع نصف عمره عرف المسيح أخيرًا وكرس حياته له حتى صار سفيرًا في سلاسل.

ثم نصح الشباب بعدم المقارنة مع أحد حيث أن المسيح يرتب لكل شخص حياته بالصورة المناسبة له ولظروفه، والمطلوب فقط هو أن يضع الإنسان، المسيح، في حياته دائمًا ويتحلى بالرضا التام، ويثق أن الله سيثمر في حياته.

ويعد أسبوع الخدمة العالمي لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم هو أسبوع الخدمة الخامس لشباب ملتقيات لوجوس المشاركين عامي 2018 و2022 بمشاركة حوالي 80 شابًا وشابة من حول العالم، ويُقام هذا الأسبوع تحت شعار "التلمذة".

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البابا تواضروس الثاني كينج مريوط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداس عيد الرسل
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