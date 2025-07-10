كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن ملف السد الإثيوبي ملف حساس للغاية ويمس الأمن القومي المصري ووجود الدولة المصرية.

خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أوضح سويلم أن الملف له علاقة بمنظومة الدولة المصرية وكيفية التعامل مع هذا الملف الحساس والخطير.

وأضاف وزير الري، أن هناك اهتمامًا يوميًا وأسبوعيًا من القيادة السياسية بمراجعة ما يتم فيه، وفي ملف المياه بشكل عام والسد الإثيوبي بشكل خاص.

وأكد أن هذا الموضوع يحظى بترقب مؤسسات كثيرة من الدولة، وتُعقد بشأنه لقاءات مختلفة مع مؤسسات الدولة لتقييم الوضع المائي في مصر.

وأشار وزير الري إلى أنه تم الإعلان عن اكتمال السد الإثيوبي أكثر من مرة، لكن ما يعني مصر هو ما تم حجزه من مياه وكيف يتم تصريف هذه المياه في توقيتات مختلفة.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن الخطاب السياسي الذي يخاطب مشاعر الناس في إثيوبيا هو لتحسين الصورة الذهنية لها.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن كل ما يحدث من جانب الطرف الإثيوبي بخصوص سد النهضة هو لمخاطبة الرأي العام العالمي، مشددًا على أن هذا الملف هو الأهم على مائدته.

وقال إن "مسؤوليتنا الحفاظ على حقوق المصريين من المياه والطريقة التي تخاطب بها إثيوبيا الرأي العالمي مجرد مناورات سياسية".

وتحدث وزير الري عن موقف مصر من شرعية السد الإثيوبي، مؤكدًا أن هذا السد غير شرعي وتم بناؤه مخالفًا للقانون الدولي، موضحًا أن البند الخامس من "إعلان المبادئ" الخاص بالسد الإثيوبي يحدد الوصول إلى اتفاق في الملء والتشغيل، وهذا لم يحدث.

واستكمل: "ما يحدث من إعلانات سياسية إثيوبية كلها لتحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم، وموقف مصر أمام المجتمع الدولي عادل وواضح"، لافتًا إلى أن السد تم ملؤه 5 مرات بطريقة أحادية دون تعاون أو تبادل بيانات مع الجانب السوداني أو المصري.