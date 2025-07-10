صور.. الجيزة تكشف حقيقة نشوب حريق بمحطة كهرباء شبرامنت

كتب- محمد أبو بكر:

نفت محافظة الجيزة، صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بمحطة كهرباء في منطقة شبرامنت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، مؤكدة أن ما وقع هو حريق محدود في كشك كهرباء فقط، وليس محطة كهرباء كما أشيع.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم الخميس، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تلقت بلاغًا باندلاع حريق بكشك كهربائي قدرته (1 م. ف. أمبير) داخل إحدى الغرف، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، مع الدفع بـ4 ماكينات طوارئ لتوفير مصدر بديل للكهرباء، مما ساهم في إعادة التيار بشكل سريع إلى المناطق المتأثرة.

وأكدت المحافظة، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة، سيتم تركيب كشك كهرباء جديد وإعادة تأهيل الغرفة المتضررة خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار الخدمة وعدم تأثر المواطنين.

وناشدت "الجيزة"، المواطنين ووسائل الإعلام، ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على البيانات المؤكدة.

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