تحاور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتلقى "مدبولي" عددًا من طلبات النواب التي تخص بعض الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، ومنها ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام لمنظومة النظافة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي في عدد من المناطق، وكذلك إنشاء عدد أكبر من المدارس بالمراحل المختلفة في المناطق المكتظة بالسكان.

واستجاب الدكتور مصطفى مدبولي، لطلبات النواب، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق فيما يخص هذه المشروعات وإتاحة التمويل والاعتمادات المالية الإضافية لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية، حرصًا على مصالح المواطنين.