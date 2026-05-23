إعلان

مدبولي يستجيب لنواب الجيزة.. تحركات لتطوير الصرف والنظافة والمدارس

كتب : محمد نصار

01:03 م 23/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحاور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتلقى "مدبولي" عددًا من طلبات النواب التي تخص بعض الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، ومنها ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام لمنظومة النظافة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي في عدد من المناطق، وكذلك إنشاء عدد أكبر من المدارس بالمراحل المختلفة في المناطق المكتظة بالسكان.

واستجاب الدكتور مصطفى مدبولي، لطلبات النواب، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق فيما يخص هذه المشروعات وإتاحة التمويل والاعتمادات المالية الإضافية لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية، حرصًا على مصالح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجيزة منظومة النظافة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد صلاة عيد الأضحى وضوابط الإقامة بالساحات
أخبار مصر

مواعيد صلاة عيد الأضحى وضوابط الإقامة بالساحات
مرتدية "روب".. 11 صورة لـ يارا السكري بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
زووم

مرتدية "روب".. 11 صورة لـ يارا السكري بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما
شئون عربية و دولية

خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما

محامي أشرف زكي يطالب بتعويض 40 ألف جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على ياسمينا المصري
حوادث وقضايا

محامي أشرف زكي يطالب بتعويض 40 ألف جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على ياسمينا المصري
محمد ثروت يخضع لعملية جراحية ونجله يطلب الدعاء عبر "فيسبوك"
زووم

محمد ثروت يخضع لعملية جراحية ونجله يطلب الدعاء عبر "فيسبوك"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان