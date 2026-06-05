قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات

مواجهة عائلية نادرة.. شقيقان يلعبان ضد بعضهما البعض

هدد الاتحاد الإيراني لكرة القدم باتخاذ قرارات جديدة، قبل كأس العالم 2026، وذلك في حال عدم صدور تأشيرات دخول لبعض أعضاءه.

ومن المقرر أن يشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، التي تنطلق يوم 11 يونيو (بعد 6 أيام)، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر، بلجيكا ونيوزيلندا.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، على نقل معسكر منتخب منتخب إيران من توسان بولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، ومن المقرر أن تسافر البعثة، غدا السبت.

تهديد جديد من إيران

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، تصريحات عن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بشأن تأشيرات دخول بعثة المنتخب على الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مهدي تاج، في هذه التصريحات: "قررنا أنه إذا لم تصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء المنتخب الوطني فسنتخذ قرارات أخرى".

واختتم: "ننتظر اليوم وغدًا لمعرفة ما إذا كانت تأشيرات الولايات المتحدة ستصدر لأعضاء المنتخب الوطني. نحتاج إلى الحصول على تأشيرات الولايات المتحدة قبل السفر إلى تيخوانا بالمكسيك".

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مواجهة عائلية نادرة.. شقيقان يلعبان ضد بعضهما البعض



