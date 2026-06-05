كشف الدكتور خالد أمين، أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، تفاصيل جديدة بشأن الشخص المثار حوله الجدل خلال الأيام الماضية والمعروف إعلاميًا بـ"جراح القلب المزيف".

وكتب "أمين" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا قال فيه:" بالنسبة لصاحب تريند جراح القلب المزيف ..الرجل ليس مقيدًا بنقابة الاطباء ولا بهيئة تدريس جامعة عين شمس وطبعًا لم يقم بترخيص أي عيادة والموضوع كما يبدو لم يتجاوز كونه تزيور محررات رسمية بهوية أو هويات مختلقة".

روايات متباينة بشأن نشاط العيادة المنسوبة للمتهم

وأجرى "مصراوي" جولة في مقر عيادة منسوبة إلى الطبيب المزعوم، والمتداول عنوانها على الإنترنت، إذ كشف أحد شهود العيان، وهو عامل بأحد المكاتب الموجودة أسفل العقار المتواجد به العيادة، أن المتهم كان يدير عيادته داخل المبنى بصورة شبه منتظمة، ويتعامل مع الأهالي باعتباره طبيبًا معروفًا داخل المنطقة، لافتًا إلى أنه حظي بقدر من القبول لدى بعض المترددين حتى أغلق عيادته منذ ما يقرب من 3 سنوات لأسباب غير معروفة.

وأضاف "العامل" أنه قدم خدمات طبية بأسعار رمزية في أحيان كثيرة أو دون مقابل، فضلًا عن مبادرات إنسانية شملت التبرع ببعض الأجهزة والمستلزمات لجمعيات خيرية.

ومن جانبه أدلى بواب العمارة بإفادة مغايرة إذ أكد أن العيادة الكائنة بالطابق الثاني من المبنى مغلقة منذ ما يقرب من 10 سنوات، مؤكدًا أنه لم يلاحظ خلال تلك الفترة أي نشاط طبي داخلها أو تردد للمرضى عليها، ولم تظهر أي مؤشرات على استمرار عملها كمقر طبي، على حد قوله.

مستندات مزورة وصفات مهنية غير صحيحة

تشير أوراق القضية إلى أن المتهم تمكن خلال سنوات من استخدام مستندات مزورة لإثبات صفته المهنية المزعومة، واستخرج 4 بطاقات رقم قومي ببيانات وظيفية غير صحيحة خلال الفترة من 2015 حتى 2022، كما نسب لنفسه صفة عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس، وهو ما نفته الجامعة بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي صلة له بكلية الطب أو التدريس بها، كما أكدت نقابة الأطباء أنه غير مقيد في سجلاتها نهائيًا.

وبحسب ما انتهت إليه التحقيقات، فقد صدر بحقه حكم غيابي من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 10 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، قبل أن يتم ضبطه لاحقًا بعد هروبه من تنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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