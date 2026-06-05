يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ فتحي عبدالفتاح خليف.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، للحديث عن موضوع "كن راضيًا.. إياك والتباهي"، وخطر إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الهدف المراد توصيله من الخطبة الأولى، هو التوعية بأن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، والتحذير من التفاخر والتباهي.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

ولفتت، إلى أن موضوع الخطبة الثانية هو "خطر إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.