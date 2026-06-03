كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن حقيقة ما جرى تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط لحوم كلاب مجهزة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

ونفت المديرية صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن ما تم ضبطه هو 10 أطنان من اللحوم، ومصنعات الدواجن الفاسدة، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكدت المديرية أن هذه المضبوطات تأتي في إطار جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة.

وأشارت إلى استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة وضبط المخالفات المتعلقة بتداول وبيع اللحوم والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة.