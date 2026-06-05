التقى حسن رداد، وزير العمل، اليوم الجمعة، وزير العمل بمملكة البحرين، يوسف بن عبدالحسين خلف، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.

تأكيد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والبحرين

أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بقضايا العمل وتطوير أسواق العمل وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة المتغيرات العالمية.

واستعرض "رداد" جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل والتدريب المهني، وتنفيذ برامج تنمية المهارات وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، فضلًا عن التطورات التي تشهدها التشريعات العمالية بما يعزز بيئة العمل اللائق ويدعم خطط التنمية المستدامة.

تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال

تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التدريب المهني، وتبادل الخبرات بشأن سياسات التشغيل، والتحول الرقمي في خدمات العمل، وتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، فضلًا عن تبادل التجارب الناجحة في مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل.

استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والبحرين بما يخدم مصالح العمال

أشاد وزير العمل بمملكة البحرين، من جانبه، بما تشهده مصر من تطور في ملفات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم جهود التنمية في البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز فرص العمل اللائق للشباب.

ويذكر أنه شارك في اللقاء من وزارة العمل كل من: إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، و رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و هلال مأمون، مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بوزارة العمل،و أمنية عبد الحميد، مساعد فني للوزير، والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

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