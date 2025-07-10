معرض الفيوم للكتاب يحتفي بالفنان محمد عبلة في ختام فعالياته

كتب- محمد شاكر:

استضاف معرض الفيوم الأول للكتاب، الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة في لقاء خاص، جاء ختامًا للبرنامج الثقافي والفني للمعرض الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسط حضور نوعي من المثقفين والفنانين.

أدار اللقاء الفنان سمير عبد الغني، حيث استعرض خلاله مسيرة محمد عبلة الفنية منذ نشأته في بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتخرجه في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، مرورًا بتجربته في زيورخ، وحتى استقراره في قرية تونس بالفيوم، التي أسس فيها عددًا من المشروعات الثقافية الرائدة.

من أبرز هذه المشروعات مركز الفيوم للفنون ومتحف الكاريكاتير، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي جذب اهتمامًا دوليًا واسعًا.

كما أطلق "عبلة" مسابقة "كاريكاتونس" الدولية لفن الكاريكاتير بالتعاون مع فنانين إسبان، لتصبح منصة سنوية تعزز من حضور الفيوم على الخريطة الثقافية العالمية، وتؤكد دور الفن في دعم قيم التعددية ومواجهة التطرف.

وفي ختام اللقاء، أعرب محمد عبلة، عن سعادته بتنظيم المعرض، داعيًا إلى استمراره سنويًا، معلنًا مشاركته في الدورة المقبلة من خلال جناح فني يضم أعمالًا تشكيلية وكاريكاتيرية، تسهم في تعزيز الثقافة البصرية لدى الجمهور، وإلقاء الضوء على رموز الفن محليًا وعالميًا.

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