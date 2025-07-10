وزير الري يشهد ورشة عمل حول مشروع دراسة تثبيت خط الشاطئ بشرق مصرف كتشنر بكفر الشيخ

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل المخصصة لعرض التقرير المبدئي لدراسة جدوى مشروع "تثبيت خط الشاطئ بشرق مصرف كتشنر" بمحافظة كفر الشيخ، والذي يُنفذ بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وبنك التعمير الألماني (KfW).

وأكد الوزير خلال كلمته أن المشروع يمثل تجربة رائدة في استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، تعتمد على تغذية الشواطئ بالرمال البحرية المستخرجة من المياه العميقة، بهدف الحد من معدلات النحر وتثبيت الشاطئ في مواجهة المخاطر المتزايدة لتغير المناخ، وعلى رأسها ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرة السواحل الشمالية على التكيف مع التأثيرات المناخية، وتندرج ضمن الجيل الثاني لمنظومة "الري 2.0" التي تركز على حلول علمية مستدامة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأوضح الوزير أن المنطقة المستهدفة في الدراسة تُعد ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، إذ تضم منشآت صناعية حيوية تابعة لشركة بترول بلاعيم، وقرى سياحية، وأراضٍ زراعية، إلى جانب مرور الطريق الدولي الساحلي بها.

وأعرب الدكتور سويلم عن شكره لكافة الجهات المشاركة في المشروع، مؤكداً حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما الجانب الألماني، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات حماية الشواطئ والتكيف مع تغير المناخ.

كما أشار إلى أن الدراسة الحالية تستند إلى نتائج مشروع ممول من السفارة الهولندية لاستكشاف مصادر الرمال البحرية بقاع البحر، تنفذه شركة هولندية متخصصة.

وقد عُقدت الورشة بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، بمشاركة قيادات الوزارة وعدد من ممثلي الجهات البحثية والتنفيذية، منها معهد بحوث الشواطئ، هيئة حماية الشواطئ، وزارة البيئة، جهاز شؤون البيئة، وممثلون عن بنك التعمير الألماني، ووحدة إدارة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ.

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