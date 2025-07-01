كتب- عمرو صالح:

يعقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعا غدًا برئاسة د. عاصم الجزار رئيس الحزب؛ لمناقشة وبحث أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ؛ ومدى مطابقتها لمعايير وضوابط الترشيح التي كان قد أقرها الحزب على مدار الاجتماعات الماضية في اطار الاستعداد للانتخابات.

يأتي الاجتماع في أعقاب مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم وتم خلاله إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ؛ والتي سيتم فتح باب الترشح فيها السبت المقبل.

يحضر الاجتماع كبار قيادات الحزب.

وقال السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة، إن الحزب بصدد طرح مرشحين في بعض الدوائر الفردية بعدد من المحافظات؛ وفقا لمعاييره في اختيار المرشحين؛ بالإضافة إلى طرح الحزب عددا من المرشحين في القوائم وذلك تنسيقًا مع الأحزاب الأخرى.