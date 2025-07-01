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"بيت الزكاة" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يوليو للمستحقين

01:46 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

الدكتور أحمد الطيب

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كتب- محمود مصطفى:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري في كل المحافظات عن شهر يوليو اليوم الثلاثاء الموافق 1 من يوليو 2025م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يوليو، متوافر في كل مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من عصر اليوم.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) أحد البرامج التنموية للبيت والذي يقدم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية والاكثر احتياجا، التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها والتي تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأوى و غذاء وعلاج.

قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]

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الدكتور أحمد الطيب بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يوليو للمستحقين مستحقي الدعم النقدي الشهري
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