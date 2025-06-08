موجة شديدة الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تُحذر من طقس غد الاثنين

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الاثنين الموافق 09 يونيو 2025.

حالة الطقس غدًا الاثنين

قالت "الأرصاد" في بيان صادر عنها، الأحد: "يسود غدًا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، والأجواء ستكون معتدلة ليلاً وفي الصباح الباكر".

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا الإثنين تشهد شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن البحر المتوسط يشهد حركة رياح خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج من (1-1.25) متر.

كما أوضحت أن البحر الأحمر يشهد حركة رياح معتدلة، مع ارتفاع أمواج من (1.75-2) متر.

درجات الحرارة غدًا الإثنين

وفيما يخص درجات الحرارة غدًا الإثنين، بينت الهيئة أن:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة حرارة عظمى 36 وصغرى 23.

الوجه البحري ومدن القناة: تسجل درجة حرارة عظمى 35 وصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة حرارة عظمى 28 وصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة حرارة عظمى 30 وصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة حرارة عظمى 38 وصغرى 27.

شمال الصعيد: تسجل درجة حرارة عظمى 36 وصغرى 22.

جنوب الصعيد: تسجل درجة حرارة عظمى 41 وصغرى 25.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وضرورة شرب كميات كافية من السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، نظراً لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

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