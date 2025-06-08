ارتفاع الحرارة.. حالة طقس ثالث أيام عيد الأضحى

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم على القاهرة لتصل لـ 36 درجة، وتكون على المناطق الجنوبية 37 إلى 42 درجة.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات.

وتابعت الهيئة: الأجواء تكون شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترة النهار".

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء والتي تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس في الثامنة صباحا.

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