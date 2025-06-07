كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية 18 منشورًا خلال شهر مايو الماضي؛ للتحذير من تداول بعض التشغيلات لأدوية ومستحضرات صيدلانية، مرجعة ذلك إلى "الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير الفنية".

هذا العدد من المنشورات التحذيرية هو الأكبر الذي تصدره الهيئة على مدار العام الجاري.

في منشور دوري حمل رقم (14) لسنة 2025، حذرت الهيئة من التشغيلتين رقم "2028623M- 2028923M" لدواء "Tussinor syrup" من إنتاج شركة ماش بريمير؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية. يستخدم هذا الدواء للتخفيف من السعال الناتج عن بعض الأمراض، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، لكنه لا يستخدم لعلاج السعال الناتج عن: التدخين أو الربو.

كما حذرت هيئة الدواء في منشورها رقم (15) لسنة 2025، من التشغيلة رقم "24438001" من دواء "vastasiero 20 mg film coated tablets" الذي تنتجه شركة "الجيلاتينية"، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء. والدواء يستخدم في علاج زيادة الكوليسترول الضار فى الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين.

هيئة الدواء تحذر من دواء لعلاج الصرع

ووجهت الهيئة في منشور حمل رقم (16) لسنة 2025، بسحب التشغيلة رقم "6036" من دواء "Mazemal 400 mg FCT" الذي تنتجه شركة "Unipharma"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء. ويستخدم لمنع تكون نوبات الصرع أو الاختلاج في الدماغ، والسيطرة على أنواع معينة من نوبات الصرع أو النوبات.

وأطلقت الهيئة تحذيرًا بشأن وجود عبوات مقلدة من مستحضر CONVENTIN 400 mg من إنتاج شركة إيفا، وذلك من تشغيلة رقم 2409700. أكدت الهيئة في منشورها أن هذه التشغيلة لا تعود إلى الشركة المنتجة، ما يُعد واقعة غش تجاري، موجهة باتخاذ إجراءات تصحيحية تشمل وقف تداول وضبط وتحريز أي عبوات من هذه التشغيلة المقلدة.

دواء "كونفينتين" يستخدم في علاج نوبات الصرع كعلاج مساعد، وكذلك السيطرة على آلام الأعصاب المزمنة، خاصة الناتجة عن السكري، وبعض حالات اضطرابات القلق والتهيج العصبي تحت إشراف طبي، وتقليل الحمى وعلاج الألم.

وحذرت هيئة الدواء في منشور رقم 17 لسنة 2025، من تشغيلة رقم "5521010" من دواء "XILONE FORT SYRUP 100ML" الذي تنتجه شركة "الأوروبية"، طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور. ويستخدم العقار في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، أو الأنواع الأخرى من التهاب المفاصل، والتهابات الجلد، مثل الصدفية.

كما أصدرت هيئة الدواء منشورًا تحذيريًا حمل رقم "18" لسنة 2025، بشأن مستحضر Duphaston® 10mg والذي تنتجه شركة ABBOTT، ويحمل رقم التشغيلة 371021، حيث تبيّن وجود عبوات مقلدة من هذا المستحضر لا تعود إلى الشركة المنتجة الأصلية. يُستخدم الدواء لعلاج العديد من مشاكل الدورة الشهرية، مثل عسر الطمث، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو متلازمة ما قبل الدورة، والعديد من المشاكل الأخرى

كما أصدرت هيئة الدواء منشور سحب عاجل لمستحضر Care by Care Cream إنتاج شركة Macro Group - Pharmaceuticals Macro Capital، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة تشغيلات رقم 2304003-2209059 للمعايير الفنية المُعتمدة من معامل الهيئة. وأكدت الهيئة أن المنتج سيتم سحبه من السوق، مع وقف تداوله وتحريزه في كافة المؤسسات الصيدلية.

كيف تكتشف تشغيلة مغشوشة لعلاج قرحة المعدة؟

كما طالبت الهيئة في منشور دوري رقم (21) لسنة 2025، بسحب التشغيلة رقم "22801" من دواء "Esogerdazol 40mg DR"، طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور. يستخدم الدواء في الوقاية من الإصابة بقرحة المعدة وعلاج قرحة الاثني عشر وعلاج التهاب المريء وعلاج جرثومة المعدة.

وفي منشور دوري رقم (21) لسنة 2025، أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب مستحضر تجميلي من الأسواق يحمل اسم "Native’s choice shea butter & coconut oil conditioner"، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة تشغيلته للمواصفات القياسية المُعتمدة من قبل معامل الهيئة. المستحضر صادر عن شركة "Bioroots for cosmetic products – Egypt" ومُصنع محليًا من خلال شركة "فاروق سيستمز للتصنيع – مصر"، ويحمل رقم التشغيله 001.

المستحضر يُستخدم كبلسم للشعر، ويعتمد في تركيبته على زبدة الشيا وزيت جوز الهند، وهما من المواد المعروفة بخصائصهما المرطبة والمغذية للشعر، خاصة الشعر الجاف والمجهد.

وأصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا بشأن السرنجات الطبية ذات الإبرة الآمنة (Hypodermic syringe with safety needle)، وذلك بعد ورود بلاغات حول وجود عبوات غير مُسجلة تحمل رقم التسجيل 205 / 2022 / 1.

ووفقًا لخطاب رسمي للهيئة، فإن إدارة التفتيش على مصانع المستلزمات الطبية تلقت إخطارًا يُفيد بوجود هذه العبوات غير المسجلة، على الرغم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

كما أصدرت الهيئة منشورا تحذيريا من وجود عبوات مجهولة المصدر لعدد من المستحضرات الدوائية المنتجة لصالح شركة "هاي كير فارما". وتتضمن تلك المنتجات: "JOINT PEX film coated tablet"، و"VEDI PEX film coated tablet"، و"CDZ PEX film coated tablet"، و"ROCK PEX MASSAGE CREAM".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة. "جيونت بيكس" يُستخدم كمكمل غذائي أو دواء لدعم صحة المفاصل، وكذلك "فيدي بيكس" في تحسين الدورة الدموية، و"روكيت بيكس" كريم موضعي يُستخدم لتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

كما أصدرت هيئة الدواء خطابًا توعوياً للتحذير من مستحضرين دوائيين هما: AZIROWA Film Coated Tablet تشغيلة رقم 23232، وGlucolight XR 1000 mg تشغيلة رقم 23408. يأتي ذلك بعد رصد احتمالية وجود عبوات من هذين المستحضرين مجهولة المصدر تم تداولها في السوق المصري، على الرغم من أنه لم يتم رصدها من قِبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.

"أزيروا" مضاد حيوي يُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية في الجهاز التنفسي والجلد والأنف والحنجرة، ويُوصف غالبًا في حالات مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الحلق.

أما "جلوكولايت اكس ار" يُستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، ويحتوي على مادة "ميتفورمين" ممتدة المفعول، تعمل على خفض مستوى السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

كما أصدرت هيئة الدواء خطاب توعية بشأن عدد من المستحضرات المطهرة المتداولة في الأسواق، منها: PELORIXIDINE 10% ANTISEPTIC SOLUTION، Globoyoo 5% surgical scrub،loboyood 10% antiseptic solution، Aplidine 10% antiseptic solution، إلى جانب مستحضر آخر يُشبهها في الاسم ويُعرف بـPELORIXIDINE 7.5% ANTISEPTIC SOLUTION.

التحذير جاء بسبب احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر، طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.

وقررت الهيئة سحب وتحريز المستحضر الدوائي Pyra D 500 mg/gm oral powder الذي يحمل رقم التشغيلــة 24560004 والمصنّع بواسطة شركة الجيلاتينية. يأتي القرار وفق المنشور رقم 22 لسنة 2025، بعد ثبوت عدم مطابقة التشغيلـة للمعايير والمواصفات الفنية المحددة بمعامل الهيئة. يُستخدم المستحضر في علاج حالات الكساح ولين العظام.

وفي منشور دوري حمل رقم (23) لسنة 2025، حذّرت هيئة الدواء المصرية من التشغيلة رقم Y007308 لدواء "Janumet 50MG/1000MG 56 film coated tablets" من إنتاج شركة "Merck Sharp & Dohme (MSD)"، وفقا لإفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة من هذا الصنف. يُستخدم هذا الدواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث يجمع بين مادتي "سيتاجليبتين" و"ميتفورمين" لتنظيم مستويات السكر في الدم لدى البالغين.

تحذير من دواء مغشوش لعلاج العقم

وفي منشور دوري حمل رقم (24) لسنة 2025، حذّرت هيئة الدواء المصرية من التشغيلتين رقم 2308063 و2311892 لدواء "Epifasi 5000 IU ampoule" من إنتاج شركة "EPICO"، وفقا لإفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة من هذا الصنف. يُستخدم هذا الدواء في حالات العقم لدى النساء لتحفيز عملية الإباضة، كما يُستخدم في بعض حالات نقص الخصوبة لدى الرجال الناتجة عن ضعف إنتاج الهرمونات التناسلية.

كما حذرت الهيئة في منشور رقم 25 لسنة 2025، من تشغيلة رقم "2405974" من دواء "E-moxclav 642.9mg/5ml powder for Oral suspension"، طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور. يستخدم "إيموكسكلاف" لعلاج العديد من الالتهابات المختلفة التي تسببها البكتيريا، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الأذن والتهاب الشعب الهوائية والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد.

كما أصدرت هيئة الدواء منشورًا تحذيريًا حمل رقم "26" لسنة 2025، بشأن التشغيلة رقم "2407171" لمستحضر "Ator 20mg Film Coated Tablet"، والتشغيلة رقم "2405040" لمستحضر "Ator 40mg Film Coated Tablet". يُستخدم الدواء في علاج ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا https://www.edaegypt.gov.eg/)

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشورات ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

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