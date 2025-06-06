"هتتفسح فين في العيد"؟.. 9 أماكن للتنزه بأسعار تبدأ بـ5جنيهات

كتب- عمرو صالح:

يحرص الكثير من سكان محافظتي القاهرة والجيزة على البحث عن أماكن للتنزه وقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك 2025، بشكل ممتع، خاصة بعد إغلاق حديقة حيوان الجيزة، خلال الفترة الماضية التي كانت المقصد الأول للأسرة المصرية، حيث تجري أعمال تطويرها.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التاية أبرز الحدائق والمنتزهات بمحافظتي القاهرة والجيزة التي تفتح أبوابها للمواطنين خلال أيام عيد الفطرالمبارك 2025، وهي كالتالي:

- حديقة الميريلاند..

وهي أكبر حدائق حي مصر الجديدة بـالقاهرة، وتمتد على طول ثلاث محطات للمترو الذي يمر أمامها وهو مترو عبدالعزيز فهمي، وتحتوي على عدد من ألعاب الأطفال، ويتراوح أسعار تذاكرها ما بين 20 جنيهًا إلى 250 جنيه.

- حديقة الأزهر..

تقع في منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، وتعتبر من أشهر الحدائق في مصر، وتتميز بالنافورات المائية والمطاعم، موقعها المميز يمكن زائريها من رؤية القاهرة من الأعلى بمبانيها التراثية والتاريخية، حيث ترتفع 40 مترًا تقريبا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويبلغ سعر تذكرة حديقة الأزهر 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال، وتفتح أبوابها لدخول المواطنين من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الـ 10 مساءً.

- الحديقة اليابانية..

بها العديد من المناظر الجمالية فهي تتميز بتصميمها على الطريقة اليابانية ومظلاتها المميزة الشكل وتماثيلها الضخمة، كما أن بها ألعاب مائية للأطفال، وبها تستطيع التقاط أفضل الصور التذكارية، مساحتها 10 أفدنة، وتقع بالقرب من محطة مترو حلوان، وسعر التذكرة بها 10 جنيهات والأطفال مجانًا.

- حديقة الأسماك..

وتقع في القاهرة في جزيرة الزمالك وهي قريبة من برج القاهرة، وتعتبر من أقدم الحدائق في مصر، وبها مجموعة مميزة ومتنوعة من الأسماك والحيوانات المائية، وتتميز بانخفاض سعر التذكرة وهو ٥ جنيهات للفرد.

- حديقة الحرية..

وهي من أشهر الحدائق في القاهرة، وتطل على نهر النيل وبها مناظر جميلة وخلابة للاستمتاع بها، ويبلغ سعر تذكرة الدخول بها 10 جنيهات للفرد.

- حديقة الفسطاط..

وهي من الحدائق الشهيرة والخلابة في مصر، وتعتبر من الحدائق التاريخية، ويذهب إليها العديد من الأهالي في الأعياد والإجازات الرسمية والعطلات، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

- حديقة الطفل..

تقع في حي مدينة نصر، وهي من أكبر الحدائق في القاهرة، وتضم مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية وتصلح للكبار والصغار، وسعر تذكرة الدخول إلى حديقة الطفل في مدينة نصر 20 جنيهًا للفرد.

- الحديقة الدولية..

وتقع في مدينة نصر شارع عباس العقاد، فهي من أشهر الحدائق الموجودة في محافظة القاهرة، والتي يفضل المواطنون التنزه بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويبلغ سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية بمدينة نصر 20 جنيهًا.

- ممشى أهل مصر..

من أبرز الأماكن التي ينصح بالتنزه فيها في العيد، فهو يطل على نهر النيل، بالإضافة إلى المناظر الخلابة وخاصةً في ساعات الليل، ويمكن داخل الممشى أخذ جولة بالمراكب الصغيرة في وسط النيل، بسعر 50 جنيهًا للفرد، ويبدأ سعر تذكرة الدخول إلى الممشى 20 جنيهًا للفرد.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو)

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين

أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك