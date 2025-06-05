كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قدّم خلاله خالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، متمنيًا للشعب الفلسطيني الشقيق الخير والسلام، وتجاوز الظرف الصعب الحالي، وتحقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.