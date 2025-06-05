اضطراب الملاحة وارتفاع الحرارة.. طقس أول أيام عيد الأضحى 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العام للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الجمعة أول أيام عيد الأضحى

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن الطقس غدًا سيكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر".

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الجمعة يشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى (50-60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2.5-3) متر"، والبحر المتوسط يشهد حركة رياح خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج من (1-1.5) متر"، والبحر الأحمر يشهد حركة رياح معتدلة، مع ارتفاع أمواج من (1.5-2) متر".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ، بينت الهيئة أن:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة حرارة عظمى 35 وصغرى 22.

الوجه البحري: تسجل درجة حرارة عظمى 35 وصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة حرارة عظمى 28 وصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة حرارة عظمى 30 وصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة حرارة عظمى 38 وصغرى 25.

شمال الصعيد: تسجل درجة حرارة عظمى 37 وصغرى 22.

جنوب الصعيد: تسجل درجة حرارة عظمى 41 وصغرى 26.

ودعت الهيئة المواطنين والسائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وضرورة متابعة النشرات الجوية أولاً بأول.

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