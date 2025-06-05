قصور الثقافة تنظم برنامج "فرحة العيد" للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة

كتب- محمد شاكر:

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجا ثقافيا وفنيا بعنوان "فرحة العيد"، وذلك في إطار المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعدد من المناطق السكنية الجديدة، وهي: "الأسمرات، أهالينا، الخيالة، المحروسة، حدائق أكتوبر، ومعا".

في ثاني أيام عيد الأضحى، تنطلق الفعاليات في الخامسة مساء بمركز ملاعب الشباب بحي الأسمرات، حيث تُعرض مسرحية عرائس بعنوان "الوردة الزرقاء"، بالإضافة إلى عروض فرقة أجيال للعرائس، وورش رسم على الوجه، وتنفيذ مجسمات لمظاهر العيد، إلى جانب ورشة لتصميم الحلي والإكسسوار. كما يشهد حي "أهالينا"، في العاشرة صباحا، عروضا للأراجوز، وورشة رسم بألوان الفلوماستر، وتشكيلات فنية بالصلصال الملون، وورشة رسم على الوجه.

وفي ثالث أيام العيد، تقام الفعاليات في الخامسة مساءً بمركز شباب "الخيالة"، حيث يقدم عرض عرائس بعنوان "الزهور الجميلة"، إلى جانب عروض فرقة أجيال، وورش فنية تشمل تصميم برواز وتلوينه، وتنفيذ مجسمات لمظاهر العيد، وورش للحلي والإكسسوار والرسم على الوجه. وفي العاشرة صباحا بحي "المحروسة"، تقام عروض الأراجوز، وورش فنية لتشكيل الصلصال، وورشة رسم عن العيد، بالإضافة إلى مسابقات وألعاب ترفيهية للأطفال.

أما في رابع أيام العيد، فتقام الفعاليات في الخامسة مساء بحي "حدائق أكتوبر"، وتشمل عروض العرائس، وورش رسم وتلوين عن فرحة العيد، وتصميم محفظة من الخيوط. وفي العاشرة صباحا بحي "معا"، تنفذ ورش لصناعة ميداليات من الخرز، إلى جانب مسابقات وتوزيع جوائز وهدايا للأطفال، وعروض عرائس تقدمها فرقة أجيال.

تنفذ الفعاليات بإشراف الدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، والمشرف التنفيذي على المشروع الثقافي، وتأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى. في ضوء برنامج حافل للهيئة العامة لقصور الثقافة يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمختلف الفروع والأقاليم الثقافية.

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