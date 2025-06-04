كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعات الجيل الرابع باتت تلعب دورًا محوريًا في المساهمة بالاقتصاد والتنمية في مصر.

وأوضح الوزير، خلال لقائه الخاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه الجامعات تمثل إضافة حقيقية من خلال ربط مفهوم الابتكار مباشرة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن العلاقة بين الابتكار والتنمية الاقتصادية هي من أبرز التحديات التي تتطلب وضع برامج دراسية جديدة تتماشى مع هذه التحولات.

وأضاف الدكتور عاشور أن هناك تغيرًا وتنوعًا ملحوظًا في البرامج الدراسية، مما يعكس تنوع الجامعات نفسها. وتابع قائلًا: "ندرس حاليًا ما يناسب التعليم العالي في مصر من تخصصات حديثة، وبدأنا نعتمد على البرامج البينية التي تدمج بين أكثر من تخصص".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بعض هذه البرامج الجديدة تعتمد على دمج تخصصات متعددة، مثل برامج الأمن السيبراني، وعلوم الهندسة، والطب، وهي تخصصات لم تكن موجودة سابقًا.

وتابع:"تمثل هذه البرامج نقلة نوعية في شكل التعليم الجامعي. وأكد أن الكليات النظرية أيضًا بدأت في إدخال تخصصات حديثة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يدعم الخريجين مباشرة ويمكّنهم من مواكبة المتطلبات المتجددة".

اقرأ أيضًا:

مدبولي عن أمطار الإسكندرية: نتوقع تكرارها على فترات متقاربة وسريعة

"الأوقاف" توجه نصائح للمواطنين بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالجيزة

الأزهر يوضح حكم أداء صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد