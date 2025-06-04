المجازر والبناء المخالف.. خطة "الجيزة" لعيد الأضحى 2025

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمراجعة الاستعدادات النهائية لقطاعات المحافظة قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين خلال فترة العيد.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع ظهور أي حالات للبناء المخالف خلال الإجازة، مشددًا على توجيه فرق للمرور الدوري والتفتيش في جميع المناطق لرصد أي تشوينات لمواد البناء، وفحص التصاريح الممنوحة لها، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما أكد على استمرار المتابعة طوال أيام العيد لمنع أية محاولات للتعدي بالبناء أو التعلية المخالفة، مع اتخاذ إجراءات صارمة تشمل مصادرة المعدات وتحرير المحاضر اللازمة بحق المقاولين المخالفين.

أشار المحافظ إلى متابعته الشخصية لأعمال التفتيش والرصد، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجبه.

في ذات السياق، وجه المحافظ بتكثيف الرقابة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لضبط سيارات النقل التي تحمل مواد بناء مجهولة المصدر أو غير معلومة الوجهة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

كما اطمأن المحافظ خلال الاجتماع على جاهزية ساحات صلاة عيد الأضحى، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مشددًا على أهمية تخصيص أماكن لصلاة السيدات ورفع كفاءة أعمال النظافة بمحيط الساحات، ومنع الإشغالات لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين.

شملت تكليفات المحافظ كذلك المرور الميداني على المنشآت الخدمية، مثل المستشفيات والمخابز ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية واستعدادها الكامل للتعامل مع أية طوارئ محتملة خلال عطلة العيد.

كما راجع المحافظ مع القيادات التنفيذية مدى جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي، وانتظام عمل فرق النظافة لرفع المخلفات بشكل فوري، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

في ختام الاجتماع، أكد محافظ الجيزة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان راحة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة في جميع أنحاء المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، داعيًا جميع المسؤولين إلى التواجد الميداني المستمر، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، والعمل بروح الفريق لخدمة أبناء الجيزة.

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