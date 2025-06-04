أوقفنا الخسائر.. مدبولي يبرئ الحكومة من تصفية مصانع الدولة

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عدة اتهامات سلبية وُجِّهَت إلى الحكومة بتصفية المصانع المملوكة للدولة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: "عندما تعاملنا مع مصنع الحديد والصلب اتهمنا البعض بتصفية مصانع الدولة؛ وهذا غير صحيح على الإطلاق.. لأن القرارات اللي اتخذت تجاه المصنع جاءت بعد دراسة شاملة واللي كشفت عن حجم التهالك والتدهور الذي تعرض له المصنع خلال السنوات الماضية".

وتابع رئيس الوزراء: فضلًا عن وجود مصانع قطاع عام وخاص، بتنتج نفس المنتج بتاع مصنع الحديد والصلب؛ فكان لا بد من التحرك لوقف خسائره.

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