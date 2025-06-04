بعد قليل.. بدء المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة بعد الاجتماع الأسبوعي

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ بعد قليل، المؤتمر الصحفي الخاص لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، إلى جانب الوقوف على تطورات المشروعات القومية الجارية، ومتابعة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحي المبارك.

كما تناول المجلس في اجتماعه اليوم تقارير عدد من الوزارات بشأن الأداء التنفيذي، إلى جانب عرض مستجدات الوضع الاقتصادي، ونتائج جولات بعض الوزراء في المحافظات المختلفة.

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