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وزير الصحة في السعودية لتأدية مناسك الحج

12:23 م الأربعاء 04 يونيو 2025

وزير الصحة في السعودية لتأدية مناسك الحج

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كتب- أحمد جمعة:
وصل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى السعودية أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الصحة مناسك الحج هذا العام.

وفور وصوله، عقد عبدالغفار اجتماعا، مع الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار وئيس البعثة الطبية للحج، وذلك في المدينة المنورة، فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل رئيس البعثة الطبية، عن الحالة الصحية للحجاج المصريين، كما اطلع على الخدمات الطبية التي قدمتها البعثة من خلال عياداتها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وخطة البعثة لتوفير الحماية الطبية للحجاج في مخيمات عرفة، ومنى، وحتى انتهاء مناسك الحج والعودة بسلام إلى أرض الوطن.

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وزير الصحة السعودية مناسك الحج الدكتور خالد عبدالغفار
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