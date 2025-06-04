وزير الصحة يعقد اجتماعا مع رئيس بعثة الحج الطبية في الأراضي المقدسة

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس البعثة الطبية للحج، وذلك في المدينة المنورة، فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل رئيس البعثة الطبية، عن الحالة الصحية للحجاج المصريين، كما اطلع على الخدمات الطبية التي قدمتها البعثة من خلال عياداتها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وخطة البعثة لتوفير الحماية الطبية للحجاج في مخيمات عرفة، ومنى، وحتى انتهاء مناسك الحج والعودة بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف عبدالغفار، أنه عقب انتهاء الاجتماع توجه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المستشفى السعودي الألماني، في المدينة المنورة، حيث عقد اجتماعا وجّه خلاله الشكر لمسؤولي المستشفى، وللسلطات الصحية السعودية على الجهد الكبير المبذول، وما يقدمونه من خدمات طبية بكل كفاءة وجودة، لحجاج بيت الله الحرام، مضيفا أن الوزير قام بزيارة حاج مصري، يتلقى العلاج في المستشفى السعودي الألماني، حيث اطمأن على حالته الصحية، وتأكد من تلقيه الخدمة على الوجه الأكمل.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزير تفقد إحدى العيادات الثلاث التابعين للبعثة الطبية، في المدينة المنورة، حيث راجع أرصدة الأدوية والمستلزمات، وتأكد من انتظام العمل، وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة، كما استمع لآراء الحجاج المصريين المتواجدين في العيادة، واطمأن على حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أن عيادات بعثة الحج الطبية قدمت للحجاج المصريين 32 ألفاً و51 خدمة طبية، منذ بداية موسم الحج، بينهم 29 ألفاً و109 خدمات، قدمتها عيادات البعثة في مكة المكرمة، و2942 خدمة في المدينة المنورة، كما تم تحويل 337 حالة مرضية إلى المستشفيات السعودية، بينها 81 حالة تم حجزها للعلاج، خرج منهم 54 حالة بعد تحسنهم، فيما أجري 26 تدخلاً طبيًا، إلى جانب 14 عملية جراحية، كما تم التنسيق لإجراء 5 جلسات غسيل كلوي، وأخرى للعلاج الكيماوي دون تسجيل أي مضاعفات، بينما واصلت فرق البعثة الطبية المرور الدوري على العيادات بفنادق إقامة الحجاج بمكة والمدينة، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية يومية، بلغ عددها 1362 ندوة صحية، حضرها أكثر من 54 ألفاً و76 حاجًا، وذلك لتوعيتهم بالإجراءات الوقائية وكيفية الحفاظ على صحتهم طوال فترة المناسك.

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