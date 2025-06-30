السيسي في ذكرى 30 يونيو: نعمل على تجسيد دولة حديثة تليق بمصر

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو الخالدة، أحييكم بكل فخر وعرفان، مشيدًا بجهود الشعب المصري الأصيل الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها.

وأضاف "السيسي"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، الإثنين: اليوم، نمضي على درب البناء بثبات، لنصنع المستقبل بسواعدكم وإخلاصكم، ونعمل على تجسيد الدولة الحديثة التي تليق بمصر ومكانتها، وما تحقق إنما هو فضل من الله، ثم ثمرة لصبركم وإيمانكم الراسخ بأن هذا الوطن يستحق الأفضل دائمًا.

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