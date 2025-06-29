كتب- أحمد الجندي:

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فعاليات الدورة التدريبية رقم 137 المتخصصة في "الأمن السيبراني"، والتي تنظمها النقابة العامة للمهن التعليمية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة بورسعيد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

و تهدف الدورة التدريبية إلى تنمية وعي المعلمين والكوادر النقابية بمفاهيم الأمن السيبراني، وتعزيز قدراتهم في التصدي للهجمات الإلكترونية، فضلًا عن تأهيلهم للتعامل الآمن مع التقنيات الحديثة والمنصات التعليمية الرقمية، بما يضمن حماية البيانات والمعلومات داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد الزناتي، على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة في ظل التوسع الرقمي والتحول الإلكتروني الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم.

وشدد نقيب المعلمين على أن النقابة تسعى بشكل مستمر إلى دعم الكوادر التعليمية والنقابية بالمعارف والمهارات الحديثة، خاصة في مجالات أمن المعلومات، لحماية البيانات الشخصية والمهنية من أي تهديدات إلكترونية محتملة.

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