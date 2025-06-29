1000 جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية أول يوليو

كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل.

وثمن رئيس الهيئة، وفق بيان اليوم، تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، وتوجيهات الرئيس برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديم أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى الناعمة، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية، بدور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، متوجهًا بالشكر له في سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وشدد "الشوربجي" على استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

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