كتبت- داليا الظنيني:

قال محمد أبوشنب، والد الطالبة حبيبة، إحدى الناجيات من الحادث، عن تفاصيل إصابة ابنته في حادث الطريق الإقليمي الأليم بمحافظة المنوفية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، قال أبوشنب، إن ابنته أصيبت بجروح خطيرة في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم والظهر، ولكنه أعرب عن بعض الارتياح لاستعادتها وعيها وبدئها في الحديث مساء الأمس.

وأضاف أبوشنب: "حبيبة كانت في شغل زيها زي باقي البنات، كانوا بيشتغلوا في محطة تعبئة عنب علشان يساعدوا أهلهم في مصاريف الدراسة، وكانوا بياخدوا حوالي 130 لـ150 جنيهًا في اليوم وبيشتغلوا 12 ساعة.

وأوضح الأب، أن أسرته أخفت عن حبيبة وفاة ثلاث من قريباتها – من أبناء عمها – ووجود قريبتها الرابعة "آيات" في العناية المركزة بحالة حرجة.

وأشار إلى أن جميع الفتيات كن من الطالبات في كليات أو مراحل التعليم المختلفة، بينهن من كانت تنتظر نتيجتها في المرحلة الإعدادية، مما يضاعف من حجم الخسارة التعليمية والمجتمعية.

كما أشار إلى أن محافظ المنوفية حضر العزاء الجماعي في القرية اليوم، وقدم واجب العزاء لأهالي الضحايا الـ18، مؤكدًا أن أهالي القرية جميعهم في حالة حداد وألم شديد.