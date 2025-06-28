متحدث الوزراء: مصنع بوش يعزز مكانة مصر الصناعية عالميًا

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن افتتاح مصنع شركة بوش للأجهزة المنزلية يعكس حرص الدولة على دعم الصناعة، مضيفًا أن زيارة رئيس الوزراء للمصنع اليوم تأتي ضمن استراتيجية جذب استثمارات عالمية كبرى.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح الحمصاني أن المصنع وهو الرقم 39 عالميًا، يضع مصر ضمن المراكز الرائدة للتصنيع، حيث يشكل المكون المحلي 50% حاليًا، مع خطة لرفعه إلى 70% خلال العامين القادمين.

وأشار إلى أن المنتجات تستهدف التصدير إلى مناطق مثل أستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن المصنع، الذي ينتج 35 ألف بوتاجاز سنويًا، يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات 55 مليون يورو وتوسعات مستقبلية أكبر.

وأضاف أن 50% من إنتاجه يخدم السوق المحلي، بينما يركز الباقي على التصدير، مدعومًا بجهود لتوطين الصناعة، موضحًا أن جذب علامات تجارية عالمية مثل هاير وبيكو يعزز مكانة مصر، مشيرًا إلى خطط لإدخال منتجات جديدة من بوش محليًا.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، معتبرًا أن مصر سوق واعد يجذب الاستثمارات.