وزيرا الأوقاف والعمل يزوران منطقة رأس غارب.. تفاصيل الزيارة

كتب- أحمد السعداوي:

توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، في زيارة إلى منطقة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وتخلل الجولة وضع حجر الأساس لمسجد السيدة زينب الكبرى، إلى جانب تفقد مسجد العفيفي ودار تحفيظ القرآن التابعة لمسجد الإمام الحسين. وتفقد الوزيران والوفد المرافق لهما إدارة أوقاف رأس غارب.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الزيارات الميدانية هي جانب من أداء الأمانة تجاه الوزارة وأبنائها وشعب مصر العظيم في كل ربوع مصر، مشيدًا بتضافر جهود الدولة مع المجتمع كما يتجلى في الجهود الذاتية الكريمة التي ستتولى بناء مسجد السيدة زينب الكبرى، وغيرها من أوجه التعاون المقدّرة.

وتجلت تلك الجهود في تبرع كريم من أحد رجال الأعمال أثناء الجولة بخصوص مسجدَين ومركز لتحفيظ القرآن؛ من أجل ضمها إلى الأوقاف، وأعقب ذلك جولة بواحد من أقدم مساجد المدينة ناهز ٨٥ عامًا، ومن المقرر أن يخضع لتطوير ورفع كفاءة شاملين بتبرع من أحد الخيِّرين؛ علاوة على تبرع آخر من أحد كرام المدينة بإنشاء مكاتب لإدارة الأوقاف واستراحات للأئمة المغتربين؛ تمكينًا لهم وتيسيرًا عليهم.

وأكد وزير العمل أن التكامل بين المؤسسات والوزارات يعد عنوان هذه المرحلة؛ من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية للمسؤولين أصبحت جزءًا من منظومة العمل في الجمهورية الجديدة.

ورافق الوزيرَين في الجولة كلٌّ من كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.

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