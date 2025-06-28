صور.. أول ظهور لرجل الأعمال شريف حمودة بعد إخلاء سبيله

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

حضر شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي في للتنمية والاستثمار، المطور العام لمشروع مدينة طربول، أمس حفل زفاف نجل علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وذلك في أول ظهور لشريف حمودة عقب إخلاء سبيله.

حضر حفل الزفاق، عدد الشخصيات العامة ونواب ورؤساء البنوك ورؤساء الغرف التجارية المصرية والعربية وأصحاب معارض السيارات والفنانين.

وأحيا الحفل عدد من النجوم منهم الفنان أحمد سعد والفنان حسن شاكوش.

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