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شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

12:38 م الجمعة 27 يونيو 2025
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    طقس شديد الحرارة
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب - مصراوي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، اليوم الجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، وتوقعت ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس طقس شديد الحرارة الأرصاد السواحل الشمالية
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