شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب - مصراوي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، اليوم الجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، وتوقعت ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.