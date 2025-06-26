الحرارة تصل لـ45 درجة وارتفاع الرطوبة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس بدءًا من الخميس 26 يونيو حتى الثلاثاء 1 يوليو 2025، تشهد استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس معتدل ليلًا ورطب في الصباح الباكر.

وأضافت"الهيئة"، أنه يسود الأيام المقبلة، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما تشهد السواحل الشمالية طقسًا حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة، حيث يُتوقع أن تتراوح درجة الإحساس بين درجتين إلى ثلاث درجات أعلى من المعلنة في الظل.

وأشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا، خاصة في ساعات الصباح الباكر (من الساعة 4 حتى 8 صباحًا) يومي الخميس والجمعة، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى أن حالة الطفس اليوم الخميس 26 يونيو 2025، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على أن يمتد نشاط الرياح ليشمل أغلب المناطق من الأحد 29 يونيو حتى الثلاثاء 1 يوليو.

درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة:

يستعرض "مصراوي"، درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

الخميس 26 يونيو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 - المحسوسة 39 - الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 34 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44 - الصغرى 30

الجمعة 27 يونيو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 - المحسوسة 39 - الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 34 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44 - الصغرى 30

السبت 28 يونيو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 38 - المحسوسة 40 - الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 34 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44 - الصغرى 30

الأحد 29 يونيو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 39 - المحسوسة 41 - الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 32 - المحسوسة 35 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 44 - المحسوسة 45 - الصغرى 30

الاثنين 30 يونيو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 40 - المحسوسة 42 - الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 32 - المحسوسة 35 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 44 - المحسوسة 45 - الصغرى 30

الثلاثاء 1 يوليو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 41 - المحسوسة 43 - الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 33 - المحسوسة 36 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 45 - المحسوسة 46 - الصغرى 30

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