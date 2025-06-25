بروتوكول تعاون مصري إيطالي لتأسيس مركز إقليمي لصيانة الطائرات

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كاروني، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة SAVIS المصرية لخدمات الطيران وأكاديمية FLYON Aero الإيطالية، المتخصصة في تدريب صيانة الطائرات.

يأتي ذلك؛ في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة التدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير الدولية،

وجرت فعاليات التوقيع خلال احتفالية نظّمتها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمقر الوزارة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، على رأسهم الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، واللواء طيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية، واللواء دكتور الحسين شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، بالإضافة إلى السيد إنريكو فورستو، الرئيس التنفيذي لأكاديمية FLYON Aero، والدكتور المهندس علاء مصطفى فكري، الرئيس التنفيذي لشركة SAVIS.

وأكد وزير الطيران المدني خلال كلمته أن الاتفاقية تُعد نقلة نوعية في تطوير برامج صيانة الطائرات، مشيرًا إلى أنها تتيح دمج التأهيل الفني لرخصتي EASA وICAO، بما يواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء منظومة تدريب متكاملة قادرة على إعداد كوادر وطنية وفق أعلى المعايير الأوروبية، معتبرًا هذه الشراكة فرصة لتبادل الخبرات وتكامل المناهج بين الجانبين.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعكس عمق التعاون بين البلدين في قطاع الطيران، مؤكدًا أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التعليم الفني، وأن التعاون مع FLYON Aero يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم المتخصص.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء طيار عزت متولي أن الاتفاقية تمثل استكمالًا للشراكة الناجحة مع شركة SAVIS، لافتًا إلى أن نحو 70% من طلاب كلية الدراسات المتخصصة يدرسون ضمن برامج التأهيل الأوروبي لرخصة EASA، مشيرًا إلى التخطيط لإنشاء مركز إقليمي للتدريب تحت مسمى Satellite Training Center – EASA 147 لخدمة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور المهندس علاء مصطفى فكري إن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال صيانة الطائرات، عبر إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن أكاديمية FLYON Aero تُعد من أبرز الكيانات التدريبية في أوروبا، ولها تواجد في عدة دول، منها إسبانيا، كينيا، ألبانيا، باكستان، ليبيا، السودان، الكويت، دبي، والولايات المتحدة، ما يمنح التعاون بعدًا دوليًا ويعزز مكانة مصر على خارطة صناعة الطيران العالمية.

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