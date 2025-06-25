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صلاح دياب ضيف محمود سعد في أولى حلقات باب الخلق.. اليوم وغدًا

05:18 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    حوار محمود سعد مع صلاح دياب
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    صلاح دياب في حلقة باب الخلق
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    صلاح دياب على النهار في باب الخلق
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يستضيف الإعلامي الكبير محمود سعد ببرنامجه الشهير "باب الخلق"، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، رجل الأعمال المهندس صلاح دياب الذي اختص البرنامج بحوار امتد على مدار حلقتين كاملتين، على قناة النهار.

وحكى دياب في الحلقتين عن تفاصيل دقيقة في رحلته الإنسانية والعملية التي وثقها في مذكراته "هذا أنا" المنشورة مؤخراً ولم يتحدث عنها في حوار تليفزيوني من قبل.. ومسيرته التي امتدت لأكثر من ٥٠ عامًا بدأ فيها كموظف صغير براتب بسيط ليصبح اليوم واحدًا من أكبر رجال الأعمال في مصر ومالكاً لعدد من المؤسسات الاقتصادية الشهيرة والناجحة.. إضافة إلى تأسيسه لإحدى أهم الصحف المصرية الخاصة وهي المصري اليوم".

وكشف صلاح دياب في حواره مع محمود سعد مواقف مؤثرة وتحدث عن شخصيات كانت نقاط تحول في حياته الخاصة، كما رد على اتهامات كثيرة واجهها.

ويعود برنامج باب الخلق على شاشة تليفزيون النهار بعد غياب عامين، ليعرض أولى حلقاته مع رجل الأعمال صلاح دياب اليوم الخميس والثانية غدًا الجمعة في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً على النهار.

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صلاح دياب ضيف محمود سعد أولى حلقات برنامج باب الخلق صلاح دياب ببرنامج باب الخلق المهندس صلاح دياب
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