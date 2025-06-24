كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، زيارة مفاجئة لمستشفيي أحمد ماهر التعليمي والجمهورية، برفقة الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، ولفيف من المختصين ضمن لجنة تفتيش موسعة تضم أكثر من 60 متخصصًا في مجالات الصيدلة، التمريض، الجودة، مكافحة العدوى، الصحة المهنية، التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية.

بدأت الزيارة باجتماع موسع مع نائب مدير المستشفى ورؤساء الأقسام، حيث استعرض رئيس الهيئة معدلات الأداء، وناقش المشكلات التي تعيق الوصول إلى المستهدفات، موجها بسرعة إنشاء وحدة لجراحة الصدر.

وأشار إلى أن الازدحام الشديد لا يُعد مبررًا لانخفاض جودة الخدمة، بل هو دافع لتكثيف الجهود وترشيد الموارد وتحسين الأداء، ووجّه الإدارة بضرورة الرد العاجل على التقارير الرقابية الأخيرة.

وخلال جولته التفقدية بقسم الطوارئ والاستقبال، شدد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، على سرعة إجراءات الفرز والتحويل، وتفقد ملفات المرضى، وناقش الأطباء حول الإجراءات المتخذة لكل حالة.

كما استمع لعدد من المرضى، ووجه بحجز حالة حرجة على الفور، وأصدر تعليماته بإعادة هيكلة العمل داخل قسم الطوارئ وضخ عناصر طبية ذات خبرة، محذرًا من تحويل الطوارئ إلى بديل للعيادات الخارجية، وشدد على التنسيق المستمر مع غرفة طوارئ وزارة الصحة لتسهيل التحويلات.

وفي وحدة الأشعة، أبدى رئيس الهيئة اعتراضه على إجراء فحوصات غير طارئة داخل وحدة الطوارئ، مطالبًا بسرعة معالجة هذا الخلل، كما تفقد أقسام الرعاية المركزة، وراجع جداول التشغيل والتزام الفرق الطبية، مؤكدًا على مراجعة دقيقة للحالات المزمنة والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى.

كما زار قسم النساء ووحدة حديثي الولادة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، حيث أجرى بنفسه منظارًا لفتاة تعاني من قيء دموي، ووجّه بمتابعة حالتها بعد الاطمئنان على سلامة الجهاز الهضمي.

وفي ملف الصيانة والإمداد، وجّه بسرعة تكهين الأجهزة المعطلة وتحرير الأسطح من الأثاث غير المستخدم، ومراجعة شاملة لحالة المصاعد والمولدات وشبكات الغاز ونظام الإطفاء والإنذار.

كما شدد على ضرورة الإسراع في توفير الأثاث الطبي وغير الطبي، مع ترشيد استخدام العمالة المتاحة ومعالجة أزمة نقص التمريض والعمالة، والتي وصفها بأنها من أولويات الهيئة في الفترة المقبلة.

امتدت الزيارة لأكثر من 8 ساعات، خضعت خلالها المستشفيان لتفتيش شامل على كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما في ذلك الصيدليات والمخازن، وجودة الخدمة ومكافحة العدوى.

يذكر أن مستشفى أحمد ماهر تُعد من أكبر المراكز المتخصصة في علاج الأورام بالأشعة في مصر، وتتصدر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في مجال جراحة الأورام، بينما تُعد وحدة مناظير الجهاز الهضمي واحدة من الأفضل في الشرق الأوسط، وتستقبل يوميًا أكثر من 2000 مريض عبر العيادات والاستقبال.