وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لمعرض الكتاب- (صور)

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة التجهيزات النهائية، والإجراءات التنظيمية، وأجنحة العرض الجديدة، والتجهيزات اللوجستية الخاصة بالدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر افتتاحه يوم الخميس 21 يناير الجاري، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية وريادتها الفكرية.

وشملت الجولة، التي رافقه فيها الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس هيئة الكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض، والمهندس هيثم يونس، مدير المعرض، تفقد قاعة العرض الرئيسية وأجنحة الجهات المشاركة، إلى جانب جناح دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، وجناح الطفل المقام على مساحة تقارب 8 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 3 آلاف متر عن العام الماضي، حيث أشاد وزير الثقافة بالجهود المبذولة لتطوير محتوى وأنشطة الطفل، وتقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة للنشء.

كما زار الوزير أجنحة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، التي تشارك هذا العام بأكبر جناح لها للمرة الأولى، إلى جانب جناح مجلس حكماء المسلمين، مثمنًا دور هذه المؤسسات في تعزيز الهوية الثقافية والفكرية، ونشر قيم الوسطية والتنوير.

وخلال الجولة، اطّلع وزير الثقافة على الترتيبات النهائية لإطلاق مبادرة «مكتبة لكل بيت»، وإطلاق «قصر الثقافة الرقمي»، إلى جانب تدشين المرحلة الثانية من تطبيق «كتاب»، والتي تتضمن إضافة مجموعة كبيرة من إصدارات وزارة الثقافة مجانًا، فضلًا عن مجموعة من الكتب الصوتية، في إطار التوسع في إتاحة المحتوى الثقافي بمختلف وسائطه.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة التحضيرات النهائية، والتأكيد على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات بكافة القاعات، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناشرين والعارضين.

كما وجّه بزيادة مساحات المنطقة الفنية والترفيهية المخصصة للطفل، ومد ساعات العمل بورش أجنحة الطفل حتى نهاية اليوم، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للزوار.

وفي ختام جولته، شدد وزير الثقافة على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المعرض وخروجه بالصورة المشرفة التي تعكس ريادة مصر الثقافية ودورها المحوري في دعم الإبداع على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، وتقديم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، التي تُقام تحت شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تأكيدًا لقيمة القراءة ودورها المحوري في بناء الوعي والتقدم.