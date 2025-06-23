شديد الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 24 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدٍ الثلاثاء 24 يونيو 2025 سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين (2 إلى 3) درجات مئوية.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر بداية من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن البحرين الأحمر والمتوسط سيشهدان حالة من الهدوء النسبي، حيث يكون البحر المتوسط معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، أما البحر الأحمر فيكون مضطربًا نسبيًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وجاءت توقعات درجات الحرارة والمحسوسة غدًا على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35، والمحسوسة 37، والصغرى 23، مع نشاط رياح أحيانًا بسرعة 30 كم/س.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 34، والمحسوسة 36، والصغرى 22، مع رياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28، والمحسوسة 31، والصغرى 21، مع نشاط رياح أحيانًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31، والمحسوسة 34، والصغرى 22، والرياح معتدلة.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 37، والمحسوسة 39، والصغرى 26، مع نشاط في حركة الرياح بسرعة تصل إلى 32 كم/س.

شمال الصعيد: العظمى 39، والمحسوسة 41، والصغرى 26، مع نشاط في حركة الرياح.

جنوب الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 44، والصغرى 26، والرياح نشطة.

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