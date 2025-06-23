وزير العمل يتفقد أولى نقاط انتظار عمال التراحيل بباب الشعرية.. صور

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لتفقد المقاعد المجهزة التي جرى تخصيصها بشكل كريم ولائق لعمال اليومية والتراحيل، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتوفير نقاط انتظار آدمية تحميهم من مشقة الانتظار في الشوارع، وتقيهم من حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

وأكد الوزير خلال حديثه مع العمال على أهمية الاستفادة من هذه المقاعد، موضحًا أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وحمايتهم وتوفير الخدمات اللائقة لهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية.

وأشار جبران إلى أن تجهيز هذه المقاعد يتم بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الوزارة لحصر فئة عمال التراحيل ودمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة عبر الجهات المتعاقدة مثل المقاولين أو الشركات.

وأضاف الوزير أن فئة عمال اليومية تحتل أولوية قصوى في خطط الوزارة الحالية، مؤكدًا أن الدعم المقدم لهم لا يقتصر على أماكن الانتظار، بل يشمل جهودًا موسعة لتسجيلهم وضمان وصول الخدمات الصحية والاجتماعية إليهم بشكل مستدام.

يُذكر أن وزير العمل، منذ توليه مهام وزارة العمل في يوليو 2024، حرص على النزول الميداني إلى شوارع القاهرة، حيث التقى بعدد من عمال اليومية والتراحيل، واستمع إلى مطالبهم، ووعدهم بإطلاق خطة متكاملة تشمل توفير أماكن انتظار آدمية، إلى جانب برامج الحماية والرعاية المتكاملة.

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