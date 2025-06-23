رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" بالشيوخ: مواجهة التحرش مسؤولية مجتمعية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن لوزارة التربية والتعليم دورًا مهمًا في تربية النشء، إلا أن مواجهة ظواهر التنمر والتحرش والعنف لا تقتصر على دور الوزارة وحدها، بل تتطلب تضافر جهود عدة جهات، من بينها وزارة الثقافة وغيرها من مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث أشار "وهبة" إلى أن هذه الظواهر لا تُعبر عن طبيعة الشعب المصري، وإنما تمثل سلوكيات فئة قليلة، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه حول ما تناولته بعض المسلسلات من مظاهر سلبية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك أسبابًا متعددة وراء تفشي تلك الظواهر، ويجب معالجتها بشكل شامل، مشيرًا إلى وجود إشكالية في تعليم الأطفال ثقافة تقبُّل الآخر واحترام الاختلاف.

وقال: "نعاني من غياب ثقافة الفردية، ونعتمد على عقلية القطيع، والدليل على ذلك ما يحدث أحيانًا في مباريات كرة القدم". مؤكدًا أن القضية ليست تعليمية فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا ثقافية ومجتمعية أيضًا.