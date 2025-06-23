إعلان

رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" بالشيوخ: مواجهة التحرش مسؤولية مجتمعية

02:38 م الإثنين 23 يونيو 2025

مجلس الشيوخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن لوزارة التربية والتعليم دورًا مهمًا في تربية النشء، إلا أن مواجهة ظواهر التنمر والتحرش والعنف لا تقتصر على دور الوزارة وحدها، بل تتطلب تضافر جهود عدة جهات، من بينها وزارة الثقافة وغيرها من مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث أشار "وهبة" إلى أن هذه الظواهر لا تُعبر عن طبيعة الشعب المصري، وإنما تمثل سلوكيات فئة قليلة، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه حول ما تناولته بعض المسلسلات من مظاهر سلبية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك أسبابًا متعددة وراء تفشي تلك الظواهر، ويجب معالجتها بشكل شامل، مشيرًا إلى وجود إشكالية في تعليم الأطفال ثقافة تقبُّل الآخر واحترام الاختلاف.

وقال: "نعاني من غياب ثقافة الفردية، ونعتمد على عقلية القطيع، والدليل على ذلك ما يحدث أحيانًا في مباريات كرة القدم". مؤكدًا أن القضية ليست تعليمية فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا ثقافية ومجتمعية أيضًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري التحرش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"