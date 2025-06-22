حرارة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمناطق الجنوبية.

وأكدت الهيئة أن الطقس يكون معتدل على أغلب المناطق خلال فترة الليل.



وأضاف الهيئة، أن ابرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: